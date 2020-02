Nairo Quintana: “Als je zelfvertrouwen hebt, volgen de benen vanzelf” zondag 16 februari 2020 om 11:26

Nairo Quintana barst van het zelfvertrouwen nu hij bij Arkéa-Samsic de onbetwiste kopman is. Dat bewees de Colombiaan met een dubbelslag in de bergetappe van de Tour de la Provence naar Chalet Reynard op de Mont Ventoux. “Als je zelfvertrouwen hebt, dan volgen de benen vanzelf”, reageert hij bij DirectVélo.

“Ik ben heel gelukkig”, aldus Quintana. “En dit geeft ook vertrouwen. Niet alleen voor mij, maar voor de hele ploeg. We wisten dat we toe konden slaan en dat hebben we ook gedaan. Het is duidelijk dat de kans nu groot is dat er een goede eindklassement volgt. Dus dat hebben we goed gedaan, zoals gepland.”

De aanval van Quintana bleek niet te volgen voor de concurrentie. Nummer twee Alexey Lutsenko volgde op een kleine anderhalve minuut in de daguitslag. “Ik heb wel een groot deel van de Ventoux alleen gereden, maar deze wedstrijd is niet alleen de klim van de Ventoux. De ploeg heeft drie dagen hard gewerkt om mij te beschermen. Toen de eerste schifting gemaakt was, was het aan mij. Ik ging vroeg aan, maar dat was wel op het goede moment. Nu is het zaak om de trui zondag te behouden”, vertelde de Colombiaan.