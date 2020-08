Naesen over komst Van Avermaet: “Dit dwingt me uit mijn comfortzone” dinsdag 11 augustus 2020 om 14:23

Oliver Naesen is nu nog de onbetwiste kopman van AG2R La Mondiale in de voorjaarsklassiekers, maar vanaf 2021 krijgt hij het gezelschap van zijn landgenoot en trainingsmaat Greg Van Avermaet. “Ik vind dit geweldig nieuws. Dit dwingt me om uit mijn comfortzone te treden”, zo vertelt hij aan Het Laatste Nieuws.

De Franse WorldTour-formatie is druk bezig om de selectie te versterken voor komend seizoen. Zo bevestigde AG2R La Mondiale (volgend jaar AG2R Citroën Team) vandaag nog de komst van sprinter Marc Sarreau en Damien Touzé. Greg Van Avermaet en diens trouwe helper Michael Schär tekenden maandag al een driejarig contract.

Dit betekent dat de ploeg volgend jaar in de kasseiklassiekers kan rekenen op twee kopmannen. Naesen over de komst van Van Avermaet: “Alles waar ik de voorbije jaren zeker van was, is nu niet meer vanzelfsprekend. Dit geeft een nieuwe drive. Ik zal nu moeten vechten voor mijn plaats naast Greg.”

Naesen verlengde in mei al zijn contract voor drie seizoenen. “Ik vroeg me toen al af of het makkelijker zou zijn om een grote klassieker te winnen in een ploeg met meer kopmannen. Af en toe zal ik me een keer moeten opofferen waardoor ik een mooie uitslag kan mislopen, maar dat gaat omgekeerd ook gebeuren.”

“Ik zal soms ook kunnen profiteren van de hulp van Greg. Hopelijk win ik zo die grote vis”, aldus Naesen.