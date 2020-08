AG2R-La Mondiale bevestigt ook de komst van Damien Touzé en Marc Sarreau dinsdag 11 augustus 2020 om 11:34

AG2R-La Mondiale, vanaf 1 januari AG2R-Citroën blijft voorlopig de absolute koploper qua inkomende transfers. Deze ochtend is de komst van Damien Touzé (Cofidis) en Marc Sarreau (Groupama-FdJ) bevestigd.

De 24-jarige Touzé, vorige week een van de slachtoffers bij de zware val in Polen – hij liep een open breuk in een vinger op, komt over van Cofidis. “Een goede puncheur”, noemt teammanager Vincent Lavenu hem. “Dat bewees hij vorig jaar al op het Frans kampioenschap, waar hij derde werd. En hij heeft nog alle ruimte om zich verder te ontwikkelen en nog sterker te worden in dat werk.”

Marc Sarreau – ook hij lag erbij in Polen – is deze zomer 27 geworden en verdedigt al sinds 2014 (toen als stagiair) de kleuren van Groupama-FdJ. Vorig jaar won hij met Route Adélie de Vitré, Paris-Bourges, Tour de Vendée en Cholet-Pays de Loire maar liefst vier Franse semiklassiekers. Volgens Lavenu zit er op termijn ook winst in de WorldTour aan te komen. “En daar gaan we hem bij helpen. Zowel Touzé als Sarreau zijn mannen voor de toekomst!”

Zo blijft AG2R bijzonder actief op de transfermarkt. Verwacht wordt immers dat ook Bob Jungels – die maar niet tot een vernieuwde overeenkomst met Deceuninck-Quick-Step lijkt te komen – eerstdaags voor AG2R tekent. Zo geraakt het extra budget (zes miljoen euro van nieuwe naamsponsor Citroën én het geld dat vrijkomt door het vertrek van Bardet en Latour) beetje bij beetje opgesoupeerd.