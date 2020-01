Nacer Bouhanni na nieuwe start: “Werken aan automatismen” donderdag 30 januari 2020 om 18:23

Nacer Bouhanni kende enkele moeizame jaren bij Cofidis, maar de Fransman reed vandaag zijn eerste koers voor Arkéa-Samsic. De Fransman hoopte vandaag te zegevieren in de Trofeo Ses Salines-Felanitx, maar moest genoegen nemen met een verre ereplaats. “We moeten nog werken aan automatismen”, zo vertelde Bouhanni na afloop.

De 29-jarige sprinter liet zijn ploeg de hele dag op kop rijden, maar kwam er in de eindsprint niet aan te pas. “Het was een nerveuze finale met enkele valpartijen en een chaotische finish. Er volgde nog een zeer verraderlijke bocht op driehonderd meter van de streep”, aldus Bouhanni, die als achtste over de streep kwam.

De Fransman klonk na de finish echter niet teleurgesteld. “De eerste wedstrijd van het jaar is altijd nerveus en speciaal. We moeten nog aan elkaar wennen en het ritme vinden. Ik ben echter blij om weer te koersen. Dit is nog altijd maar de eerste sprint van het seizoen”, klinkt het opgewekt.

Ploegleider Sébastien Hinault kijkt net als Bouhanni alweer naar de volgende wedstrijd. “De laatste bocht was gevaarlijk en Nacer moest vol in de remmen. Het belangrijkste is echter dat we hebben gesprint. Nu moeten we naar de toekomst kijken en de dingen wél goed doen.”