Nacer Bouhanni moet seizoensstart uitstellen na val

Nacer Bouhanni verschijnt komende week niet aan de start van de Saudi Tour. De Franse sprinter van Arkéa Samsic is nog niet voldoende hersteld van een val vorige week tijdens een trainingsritje in Spanje en moet zijn seizoensstart noodgedwongen uitstellen.

Bouhanni kwam donderdag 20 januari ten val tijdens een trainingsrit in Spanje en raakte daarna korte tijd buiten bewustzijn. De sprinter liep bij zijn schuiver een hersenschudding en een wond aan zijn wenkbrauw op. Zijn verwondingen moesten worden gehecht en in het ziekenhuis van Benidorm, waar zijn ploeg op dat moment een stage afwerkte, werd nog extra onderzoek gedaan. Daaruit kwam een hersenschudding aan het licht.

Normaal gesproken zou Bouhanni komende week in de Saudi Tour aan het wielerjaar beginnen, maar hij is nog niet voldoende hersteld om te koersen. Zijn ploeg laat weten dat nog niet bekend is wanneer hij kan terugkeren in het peloton. Ook Winner Anacona staat niet aan het vertrek van de Arabische wielerronde. De Colombiaan is positief getest op het coronavirus en moet daardoor aan de kant blijven.