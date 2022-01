Nacer Bouhanni kampt met hersenschudding na val op training

Nacer Bouhanni is donderdag ten val gekomen tijdens een trainingrit in Spanje en daarna korte tijd buiten bewustzijn geraakt. De Franse sprinter van Arkéa-Samsic heeft bij de crash een hersenschudding en een wond opgelopen aan zijn wenkbrauw.

Er moesten hechtingen worden geplaatst in de wenkbrauw, aldus het Franse ProTeam. Daarnaast is in het ziekenhuis van Benidorm, waar Arkéa-Samsic momenteel een ploegstage afwerkt, nog extra onderzoek gedaan. Daaruit is een hersenschudding naar voren gekomen. Bouhanni kampt ook met hoofdpijn.

Bouhanni werkt in Spanje toe naar het nieuwe seizoen. Begin februari trapt hij zijn seizoen af in de Saudi Tour (1-5 februari), al is niet bekend of deze blessure invloed heeft op zijn programma. Later dit voorjaar zijn Tirreno-Adriatico en Milaan-San Remo grote doelen voor de spurter.

In een eerder bericht van Arkéa-Samsic werd alleen melding gemaakt van de hechtingen in de wenkbrauw. Het artikel is later aangepast.

Nacer Bouhanni a chuté hier à l’entraînement des points de suture lui ont été posés sur l’arcade sourcilière, et une légère perte de connaissance. Il a passé des examens complémentaires à l’hôpital de Benidorm et présente une commotion cérébrale avec maux de tête. — Team Arkéa Samsic (@Arkea_Samsic) January 21, 2022