Nacer Bouhanni maakt zich op voor rentree na negen maanden zonder koers

Nacer Bouhanni staat in begin 2023, voor het eerst in negen maanden, weer aan de start van een wielerwedstrijd. De Franse sprinter van Arkéa-Samsic zal eind januari de Challenge Mallorca rijden, of begin februari in de Ster van Bessèges betwisten. Een van die twee koersen wordt zijn eerste wedstrijd sinds hij in april in de Ronde van Turkije een nekwervel brak.

Bouhanni kwam in de tweede etappe van Turkse ronde zwaar ten val, toen een voetganger zich op het parcours begaf en in botsing kwam met het peloton. De Fransman brak daarbij een nekwervel. Hij kon daarna drie maanden niet fietsen en pakte in het najaar de trainingen weer op. Nu is zijn voorlopige voorjaarsprogramma voor 2023 bekendgemaakt, al heeft Arkéa-Samsic daar wat kanttekeningen bij gemaakt.

Zo is het nog niet zeker of hij zijn seizoen start in de Challenge Mallorca (25-28 januari) of de Ster van Bessèges (1-5 februari). Wel rijdt Bouhanni daarna zeker de Clasica Almeria (12 februari), de Tour des Alpes-Maritimes et du Var (17-19 februari), Tirreno-Adriatico (6-12 maart), Milaan-Turijn (15 maart) en Cholet-Pays de la Loire (19 maart).

“We hebben een programma opgesteld dat hem de mogelijkheid geeft om snel te winnen”, zegt ploegleider Théo Ouvrard. “Het doel is om in deze wedstrijden het zelfvertrouwen te herstellen, zodat hij snel weer kan presteren. Hij zal waarschijnlijk met minder druk naar Tirreno-Adriatico gaan, want hij mikt vooral op de eendagskoersen.”

Warren Barguil

De meeste druk bij Arkéa-Samsic zal liggen op Warren Barguil, die zijn seizoen definitief start op Mallorca (25-28 januari). Daarna rijdt de Franse klimmer vooral rittenkoersen. Op zijn programma staan de Vuelta a Murcia (11 februari), Volta ao Algarve (15-19 februari), Strade Bianche (4 maart), Tirreno-Adriatico (6-12 maart) en Milaan-San Remo (18 maart). “Warren is aan het begin van het seizoen onze kopman in het Italiaanse voorjaar”, aldus Ouvrard. “Wel rijdt hij wat minder wedstrijden dan vorig jaar, omdat hij meerdere doelen heeft op de lange termijn.”