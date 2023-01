Nacer Bouhanni maakt deze week rentree in Challenge Mallorca

De rentree van Nacer Bouhanni is eindelijk aanstaande. De Franse sprinter van Arkéa-Samsic zal aankomende donderdag weer een rugnummer opspelden voor de Trofeo Alcudia, een van de manches van de Challenge Mallorca.

Arkéa-Samsic liet eerder al weten dat de Challenge Mallorca mogelijk in het teken zou staan van de rentree van Bouhanni en nu maakt de Fransman ook deel uit van de definitieve selectie van de Franse formatie. Voor de 32-jarige sprinter zal het zijn eerste koers worden in negen maanden. Donderdag komt hij dus in actie in de Trofeo Alcudia en zondag zal hij eveneens deelnemen aan de Trofeo Palma.

Bouhanni kwam in april 2022 tijdens de tweede etappe van de Ronde van Turkije zwaar ten val, toen een voetganger zich op het parcours begaf en in botsing kwam met het peloton. De Fransman brak daarbij een nekwervel. Hij kon daarna drie maanden niet fietsen en pakte in het najaar de trainingen weer op.

Bouhanni, die in zijn carrière al zeventig profoverwinningen wist te boeken, kan niet wachten op zijn rentree. “Ik ben blij om weer terug te keren in competitie. Het is een nieuw begin voor mij. Ik hoop dat ik weer een goed seizoen kan draaien. Ik doe er alles aan om weer op niveau te komen.”

Programma

Bouhanni zal na de Challenge Mallorca meedoen aan de Clasica Almería (12 februari), de Tour des Alpes-Maritimes et du Var (17-19 februari), Tirreno-Adriatico (6-12 maart), Milaan-Turijn (15 maart) en Cholet-Pays de la Loire (19 maart). “We hebben een programma opgesteld dat hem de mogelijkheid geeft om snel te winnen”, zegt ploegleider Théo Ouvrard. “Het doel is om in deze wedstrijden het zelfvertrouwen te herstellen, zodat hij snel weer kan presteren.”