Nacer Bouhanni loopt schouderbreuk op in GP Marcel Kint

Nacer Bouhanni heeft een breuk in zijn rechterschouder opgelopen bij een val in de Grote Prijs Marcel Kint. Daardoor staat de Franse sprinter van Arkéa Samsic enkele weken aan de kant.

Bouhanni werd op voorhand tot de kanshebbers gerekend in de Grote Prijs Marcel Kint, de zesde manche van de Bingoal Cycling Cup. De Franse sprinter was zondag immers nog tweede achter Niccolò Bonifazio in de Grote Prijs Jef Scherens. Door een val kon Bouhanni zich in de GP Marcel Kint echter niet mengen om de overwinning.

In het bijzijn van zijn ploeggenoot Alan Riou kwam hij nog wel als 131e over de finish, maar na de koers bleek uit nader onderzoek dat hij een breuk in zijn rechterschouder had opgelopen. Daarvan moet hij nu enkele weken herstellen. Ook moesten zijn knie en schouder worden gehecht en had hij verwondingen over zijn hele rechterzijde.

Bulletin médical de Nacer Bouhanni et Clément Russo suite à leurs chutes sur le Grote Prijs Marcel Kint.https://t.co/GnSyJH6F4K pic.twitter.com/GwMAPRsZ9j — Team Arkéa Samsic (@Arkea_Samsic) August 20, 2021