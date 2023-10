maandag 2 oktober 2023 om 20:26

Nacer Bouhanni (33) zet punt achter carrière vol ups en downs: “Wil vooral de ups onthouden”

Nacer Bouhanni, een van de succesvolste sprinters van de laatste tien jaar, heeft een punt gezet achter zijn carrière. De Fransman, die in zijn carrière werd bejubeld en verguisd, brak vorig jaar een nekwervel bij een zware valpartij in de Ronde van Turkije en slaagde er daarna niet meer in om terug te keren op topniveau.

In de wandelgangen werd al gespeculeerd over de toekomst van Bouhanni en zijn wielerpensioen, maar nu heeft de sprinter op Instagram zijn afscheid ook aangekondigd. Het contract van Bouhanni bij Arkéa Samsic liep af, maar de ervaren renner gaat niet meer op zoek naar een nieuwe werkgever voor 2024. “De wielersport is altijd mijn grote passie geweest, maar na mijn zware val werd het steeds lastiger”, begint hij zijn relaas.

“Ik heb er maanden over nagedacht, maar het lukte me niet meer om op mijn beste niveau te komen. Ik begon op mijn zesde met fietsen en het werd al snel een grote passie. Al bij al was het een loopbaan met veel ups en downs, maar ik wil vooral de ups onthouden. Na mijn ernstige valpartij van vorig jaar was ik nog maar een schim van mezelf. Ik heb er alles aan gedaan om weer op niveau te komen, maar tevergeefs. Ik wil jullie hartelijk bedanken voor alle steun. Er wachten nu nieuwe, mooie en spannende projecten.”

Bouhanni kan, ondanks een carrière vol ups en downs, wel terugkijken op een zeer succesvolle loopbaan. Op zijn palmares prijken maar liefst zeventig profoverwinningen. De Fransman werd in 2011 prof bij FDJ, waarvoor hij snel naam maakte en zich ontpopte tot een topsprinter. Zo won hij drie etappes en de puntentrui in de Giro d’Italia, drie ritten in de Vuelta a España en was hij succesvol in onder meer Parijs-Nice, de Ronde van Catalonië en het Critérium du Dauphiné. Zijn laatste overwinning, La Roue Tourangelle, kwam nog in 2022.







Succesvol en omstreden als sprinter

Bouhanni reed uiteindelijk vier seizoenen voor FDJ en kwam daarna nog uit voor Cofidis (2015-2019) en dus Arkéa-Samsic (2019-2023). De rappe man zal niet alleen worden herinnerd aan zijn winnende sprints. Hij was vanwege zijn af en toe onorthodoxe en gevaarlijke sprintgedrag ook niet altijd even geliefd onder collega-wielrenners. Zo werd hij in 2021 zelfs voor twee maanden geschorst voor zijn gevaarlijke gedrag in de eindsprint van de Cholet-Pays de la Loire.