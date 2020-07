Naar welke ploeg moet Wilco Kelderman? zondag 26 juli 2020 om 14:30

Wilco Kelderman vertrekt bij Team Sunweb. Vorige maand werd bekend dat de samenwerking tussen de Duitse ploeg en de 29-jarige klassementsrenner aan het eind van het seizoen ten einde komt.

Welke andere ploeg past bij hem? En moet hij gaan voor het kopmanschap of zich schikken in een rol als meesterknecht of etappekaper? WielerFlits vroeg vier prominenten die met Kelderman gewerkt hebben naar hun visie en advies.

Aike Visbeek

Werkte als ploegleider met Kelderman bij Team Sunweb

“Kelderman heeft eigenlijk best veel mogelijkheden. Wilco heeft zich de laatste jaren echt ontwikkeld naar een volwassen klassementsrenner en daarmee bedoel ik dat hij zeer professioneel te werk gaat. Hij weet heel goed hoe hij zich moet voorbereiden op hoogtestages, daarin is hij super gedisciplineerd.

Eén ploeg specifiek aanwijzen vind ik lastig, maar als je het mij persoonlijk zou vragen zou ik hem het liefst zien in ploeg waar hij ook kopman is en waar hij zich echt kan focussen op alle rittenkoersen waar in hij start. Als hij in orde is, rijdt hij bijna standaard top-10.

Maar we kunnen er niet omheen dat hij veel tegenslag heeft gehad. Het is daarom extra bewonderenswaardig hoe hij zich iedere keer weer terug traint en opnieuw een hoog niveau haalt. Ik zou hem graag in een rol als kopman zien, zonder te veel druk en zonder veel concurrentie.

Als hij toch ergens als tweede of derde man bij een ploeg komt, is hij natuurlijk een vreselijk goede renner om als support te hebben. Maar hij is goed genoeg om voor zichzelf te gaan. Er wordt wel eens gesproken over zijn leiderschapscapaciteiten, maar in mijn optiek is dat bij Wilco niet van toepassing. In een meeting zegt hij gewoon waar het op staat. Hij is veel harder en tougher dan zijn uitstraling laat zien.

Ik zou het jammer vinden als we hem zien verdwijnen in een ploeg waar hij één of twee keer per seizoen zijn kans krijgt, dat zou echt zonde zijn. Hij is professioneel, rustig en zolang hij zich op een goede manier kan voorbereiden, blijft hij resultaten rijden op het hoogste niveau.”

Piet Kuijs

Oud-ploegleider opleidingsploeg Rabobank

“Hij moet niet meer gaan voor het kopmanschap in een grote ploeg. In een diende rol kan hij een superknecht worden. Wat Wilco de afgelopen jaren heeft meegemaakt… Hij heeft natuurlijk wel de nodige pech en valpartijen te verwerken gekregen. Je lijdt daar niet alleen lichamelijk, maar op een gegeven moment ook geestelijk onder.

Ik zou hem aanraden om bij een ploeg binnen te komen als een van de belangrijkste knechten voor een kopman in een grote ronde. Zo zie ik op dit moment Wilco Kelderman. In de andere rittenkoersen is hij in staat om zelf te winnen. Ik denk dan aan een Parijs-Nice of Tirreno-Adriatico.

In een grote ronde kent hij altijd wel een offday, dat zie je bij een renner als Tejay van Garderen ook. Die is eigenlijk jarenlang het hand boven het hoofd gehouden, maar ik wist eigenlijk al heel lang dat hij in een grote ronde niet de renner was, die veel mensen dachten dat hij was. Omdat er altijd wel iets gebeurde, dat is met Wilco net zo.

Maar als hij zich in een knechtenrol kan neerzetten, rust er ook iets minder stress op zijn schouders. Dat zal voor hem heel goed uitkomen, denk ik. Hij is een ongelofelijk groot talent, een mooie coureur ook, maar bij Team Sunweb is het er niet helemaal uitgekomen. Al heeft hij wel van tijd tot tijd laten zien laten dat hij zeker nog iets in zijn mars heeft.”

Maarten Tjallingii

Oud-ploeggenoot bij LottoNL-Jumbo

“Een vertrek bij Team Sunweb zou een goed moment zijn om het plezier in het fietsen weer terug te vinden. Om te bedenken; wat vind ik zo leuk aan het fietsen? In zijn geval is dat een klein beetje meer vrijheid in koersen, waardoor hij zijn eigen weg bepalen kan. Dat zou inhouden dat hij inderdaad als tweede of derde man in een ploeg zou moeten zitten. Wel in de WorldTour, daar hoort hij gewoon thuis.

Vanuit het plezier zou hij de wil om te koersen weer laten groeien. Toen ik in 2013 niet meer geselecteerd werd voor de Tour de France kreeg ik een soort deksel op mijn neus. Daarna realiseerde ik: dit is ook een kans. Dat geldt nu ook voor Wilco. Dit is een kans om mezelf weer te gaan ontwikkelen, te gaan heruitvinden en diep in zijn ziel te gaan kijken wat mijn drive is om dit te doen. Natuurlijk weet hij dat, maar het is soms goed om daar de aandacht op te vestigen. In zijn geval betekent dat het tijdrijden en klimmen weer goed op te pakken, en daarin het plezier weer terug te vinden.

Een ploeg waar hij lekker kan vrijbuiten past dan veel beter bij hem, dan een ploeg met een vast stramien. Als je jezelf wilt heruitvinden heb je wel wat ruimte nodig om dat te ontwikkelen.

Een ploeg als Trek-Segafredo of Lotto Soudal zou op dit moment wel bij hem passen, of Deceuninck-Quick-Step. Ploegen die wel kopmannen hebben, maar niet heel de ploeg daar op afstemmen en dus ook nog ruimte bieden aan vrijbuiters. Ik noem Trek-Segafredo ook omdat daar ploegleider Steven de Jongh zit. Dat zou een goede leermeester voor hem kunnen zijn. Ook een rustige man. Iemand die het overzicht houdt en ook een goede visie heeft.

We waren in de Giro d’Italia 2014 en hij zou voor de etappe gaan. We rijden in een vallei naar de voet van de slotklim. Ik zit bij hem en vraag; laat weten als je naar voren wil. Hij is zo’n klasbak, want op het allerlaatste moment geeft hij een seintje om te gaan. Hij kon zo goed het moment bepalen om te gaan. Zonder energie te verspillen zat hij een paar pedaalslagen vlak voor het begin van de klim in de spits van het peloton. En hij reed een goede uitslag. Dat is iets wat hij goed kan. Vanuit de achterhoede van het peloton op het laatste moment naar voren rijden en een topprestatie leveren.”

Aart Vierhouten

Oud-bondscoach van de beloften

“Qua kwaliteiten en renner, wat hij kan neerzetten in een tijdrit en bergop, is Wilco een heel interessante jongen voor profploegen. Getuige ook zijn uitslagen in grote rondes.

Echter, een ding is niet goed. Het is misschien een beetje hard om te horen of te persoonlijk, maar dat is het vasthouden van zijn focus. Zijn spanningsboog is op de een of andere manier kort en dan dwaalt hij af, gaat hij dromen en raakt hij betrokken bij een valpartij.

Er zijn net even te veel zaken vastgelegd op de tv, waardoor je heel goed kan zien dat hij zelf vaak de veroorzaker is van zijn valpartijen. Als je een ronde wil winnen, is dat funest. Die concentratie is iets trainbaars, maar dat staat los van het fietsen. Aan het trainen op de fiets valt weinig te verbeteren, dat doet hij al erg goed.

Een ploeg die goed bij hem zou passen is Movistar. Ze zijn wat minder Spaans georiënteerd, wat meer internationaal aan het worden. Wilco zou daar wel bij passen. Bergop rijden is altijd hun ding, het aanvallen ook. Hij hoeft dus niet alleen maar op kop te rijden, maar kan ook zelf aanvallen en er voor gaan. In het hooggebergte heb je bij die ploeg wat meer vrijheid waardoor hij daar goed zou renderen.

Hij is nog te jong om naar ploeg van een stap lager te gaan. Hij heeft nu de leeftijd (29, red.) om naast een grote kopman goed te functioneren. En tevens als back up te fungeren als er wat gebeurt met die kopman.

Bij Team Sunweb had je alleen Tom Dumoulin, Sam Oomen en Wilco. Dat was het. Binnen Movistar heb je Marc Soler, Enric Mas, Alejandro Valverde en nog een paar van die mannen. Hij is daar dan een van de acht. Min twee kopmannen hou je nog zes man over die allemaal goed kunnen klimmen. De stress is dan minder hoog als je een keer een mindere dag kent.”

