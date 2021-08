Na tijdritzege ook sprintzege voor Søren Wærenskjold in Tour de l’Avenir

Søren Wærenskjold heeft de eerste rit-in-lijn in de Tour de l’Avenir gewonnen. De Noor bleek een dag na zijn zege in de proloog ook over de snelste benen te beschikken in Soissons. Vanzelfsprekend behield hij ook de leiderstrui.



De sprinters waren in Soissons voor het eerst deze ronde aan zet om een rit te winnen. Met Stan Van Tricht en Marijn van den Berg achtten zowel de Belgische als de Nederlandse ploeg zich kansrijk.

Heel gek was het dan ook niet dat de nationale selecties hielpen bij het terughalen van de vroege vlucht met Luke Plapp, Sebastian Changizi, Mats Wenzel, Louis Coqueret en Jordan Rodriguez. Met een maximale voorsprong van vijf minuten voor de kopgroep was een goede samenwerking in het peloton ook wel nodig om de kansen op een massasprint niet om zeep te helpen.

Nieuwe sprint in de maak

Door die samenwerking werd de aanval van de vijf vluchters op 5 kilometer van de meet geneutraliseerd. De Australiër Plapp, volgend jaar profrenner bij de INEOS Grenadiers, en de Deen Changizi werden als laatste bijgehaald, waarna we ons konden opmaken voor een sprint.

In de brede straten van het Picardische Soissons ging de overwinning naar Wærenskjold. Na voorbereidend werk van zijn ploeg maakte hij het opnieuw af, voor Luca Colnaghi en Axel Laurance. Bij de eerste tien vinden we geen Nederlanders of Belgen terug.