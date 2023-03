Na regen komt zonneschijn: droog en zonnig tijdens Strade Bianche 2023

Het weer speelt altijd een grote invloed op de wedstrijd in Strade Bianche. Wordt de editie van 2023 stoffig? Of wordt het modderig? Speciaal voor WielerFlits heeft Weeronline naar de weersverwachting gekeken voor zaterdag, als de vrouwen en de mannen in actie komen op de Toscaanse grindwegen rondom Siena.

Het wordt zaterdag schitterend fietsweer, laat meteoroloog Berend van Straaten van Weeronline ons weten. De ochtend begint vrij fris met een een graad of 4. Rond het middaguur is de temperatuur opgeklommen naar een graad of 10. Het blijft gedurende de hele dag droog met flink wat ruimte voor de zon. Er komen slechts enkele stapelwolken voor.

Gedurende de wedstrijd loopt de temperatuur iets op en tijdens de finish is het een graad of 13. Voor de toeschouwers op het Piazza del Campo is een extra jasje geen overbodige luxe. Toch kan het in de zon bij een graad of 13 best aangenaam aanvoelen voor de tijd van het jaar. De wind is veelal zwak van kracht en komt uit het noordoosten.

Afgelopen week was het wel zeer onstuimig in grote delen van Italië en ook in de regio Siena is flink wat neerslag gevallen. Sinds zondag is er ruim 40 mm regen naar beneden gekomen in Toscane. Stoffig zullen de wegen hoogstwaarschijnlijk dus niet zijn, maar wat modder op bepaalde wegen is niet uitgesloten.

