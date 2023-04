Na periode van pech start Schachmann in Luik: “Niet in vorm die ik had gewild”

Maximilian Schachmann was een van de grote afwezigen in de Amstel Gold Race en de Waalse Pijl deze week. De Duitse klassiekerspecialist geeft in gesprek met WielerFlits aan dat het is misgelopen in Parijs-Nice, waardoor bijna een streep kon door zijn hele voorjaar. “Ik ga Luik-Bastenaken-Luik wel rijden, maar niet in de vorm waarin ik graag had willen starten”, vertelt hij.

“Ik ben langzaam op de weg terug, maar de vorm is nog niet heel veelbelovend”, begint Schachmann als we hem spreken in de Tour of the Alps. Twee jaar geleden was hij nog derde in de Amstel Gold Race en reed hij top-10 in de Waalse klassiekers, terwijl hij in 2019 top-5 reed in alle drie de heuvelkoersen. Nu ontbrak hij in de eerste twee koersen.

Waar is het dit jaar misgegaan voor de 29-jarige renner van BORA-hansgrohe? “Ik was goed bezig met mijn voorbereiding op Parijs-Nice, maar ik werd ziek in de nacht voor de eerste etappe. Toch ging ik van start en dat was niet de beste beslissing, achteraf. Daar ben ik mijn complete vorm kwijtgeraakt”, stelt hij vast. Schachmann stapte uiteindelijk na vijf etappes af.

“Nu ben ik mij aan het terugknokken”, is hij vastberaden. Twee dagen na de Tour of the Alps komt Schachmann weer in actie. “Ik ga Luik rijden, maar niet in de vorm waarin ik graag had willen starten. Dat is frustrerend. Ik zit in een lange periode van vooral pech, want afgelopen winter had ik een heel, heel, heel veelbelovende opbouw. Alleen ik heb dat nog niet kunnen laten zien in een koers.”

Een top-10-notering zat er dit jaar nog niet in, en dat nadat hij vorig jaar ook al veel tegenslag kende. Schachmann moest in september vroegtijdig een punt zetten achter zijn seizoen, omdat hij mede door meerdere ziektegevallen en coronabesmettingen chronisch vermoeid was. Daardoor miste hij in 2022 de Ardennenklassiekers en reed hij een teleurstellende en relatief onzichtbare Tour de France.

“Maar dit is echt anders dan vorig jaar”, vindt hij. “Ik was ziek in Parijs-Nice en herstelde niet lang genoeg, maar nu ben ik terug op weg. Hopelijk gaat het vanaf nu de goede kant op. Na Luik ga ik nog Eschborn-Frankfurt rijden, maar daarna heb ik nog geen concreet programma.”

