Na Kopecky volgt Wiebes: “Hier kunnen we als ploeg op verder bouwen”

Een dag nadat Lotte Kopecky SD Worx de zege bezorgde in Omloop Het Nieuwsblad, zette Lorena Wiebes de puntjes op de i in de Omloop van het Hageland. De Europese kampioene sprintte overtuigend naar de winst van een uitgedunde kopgroep, nadat Team SD Worx de hele wedstrijd controleerde.

De koers eindigde dus in een sprint waarin de Nederlandse onbedreigd naar de overwinning snelde en de Italiaanse Marta Bastianelli achter zich liet. De Franse Audrey Cordon-Ragot legde beslag op de derde plek. “We wilden de koers hard maken. Team SD Worx was super sterk vandaag. Ik ben blij dat ik het vele werk heb kunnen afmaken”, vertelde Wiebes na afloop.

De Nederlandse formatie moest in de finale nog wel even alle zeilen bijzetten, na een sterke aanval van Floortje Mackaij. De renster van Movistar werd pas vlak voor de rode vod van de laatste kilometer weer gegrepen. Wiebes: “Toen Floortje aanging, hadden we met Femke Markus maar één iemand voorin het peloton. Alleen kreeg ze het gat niet dicht. Barbara Guarischi, Lonneke Uneken en Marlen Reusser schoten haar te hulp, waardoor we toch de sprint kregen die we wilden.”

Perfect rapport

“Samen verrichten ze berenwerk. Maar door de achtervolging klopten de posities van de lead-out trein niet meer. Gelukkig konden de meiden doortrekken tot aan de finish, waardoor ik perfect in stelling werd gebracht. Ik ben heel trots op hoe sterk het team vandaag gereden heeft. Ik houd ervan om met een kleinere groep naar de streep te rijden, daarom maakten we de koers hard”, aldus Wiebes, die zaterdag ook al knap tweede werd in de Omloop.

Met de dubbele winst sluit Team SD Worx het openingsweekend af met een perfect rapport. “Eén en twee in Omloop Het Nieuwsblad was al heel speciaal en ook in Omloop van het Hageland eisen we de hoofdprijs op. Als ploeg kunnen we hier blij mee zijn. Hier kunnen we op verder bouwen”, besluit de Europese kampioene.