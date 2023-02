Lorena Wiebes oppermachtig in Omloop van het Hageland

Lorena Wiebes heeft de Omloop van het Hageland op haar naam geschreven. De koers eindigde in een massasprint waarin de Nederlandse onbedreigd naar de overwinning spurtte en de Italiaanse Marta Bastianelli achter zich liet. De Franse Audrey Cordon-Ragot legde beslag op de derde plek. Floortje Mackaij kleurde de finale door een aanval in de slotkilometers, maar die strandde vlak voor de rode vod.

Een dag na Omloop Het Nieuwsblad staat traditioneel Kuurne-Brussel-Kuurne op het programma, al is dit niet het geval voor de vrouwen. Toch kwamen heel wat toppers vandaag alsnog in actie op Vlaamse bodem. Tussen Aarschot en Tielt-Winge werd namelijk de vijftiende editie van de Craywinckelhof-Omloop van het Hageland verreden. Het parcours leek wel iets voor de (sterke) sprinters en dus was het uitkijken naar onder meer Lorena Wiebes, Marta Bastianelli, Letizia Paternoster en Chiara Consonni.

De Italiaanse Giorgia Vettorello van Bepink en de Nederlandse Yuli van der Molen van AG Insurance-NXTG U23 vormden de kopgroep en reden lange tijd voor het peloton uit. Op ongeveer 65 kilometer werd het duo ingerekend door een nog nagenoeg compleet peloton. Op de kasseien van de kerkstraat werd op ruim vijftig kilometer van de streep een eerste schifting gemaakt, een kopgroep van acht ontstond met onder andere titelverdedigster Bastianelli, Wiebes en Floortje Mackaij. De samenwerking in deze groep stokte echter al snel waardoor het achttal weer werd ingerekend door het peloton, waar vervolgens sprake leek van een patstelling.

Late uitval Mackaij

Op minder dan veertig kilometer besloten de Italiaanse Ariana Fidanza van Ceratizit-WNT en de Canadese Alison Jackson van EF Education-TIBCO-SVB het ruime sop te kiezen. Het duo kreeg de ruimte van het peloton en fietste al snel een voorsprong van ruim een minuut bij elkaar. Het duo werkte goed samen en op twintig kilometer van de streep was hun marge al gestegen naar ruim anderhalve minuut. Daarachter was het peloton inmiddels in twee stukken gescheurd. Op tien kilometer reed het duo nog altijd op kop met een voorsprong van twintig seconden. Daarachter vond een hergroepering in het peloton plaats.

Op de Roeselberg scheidde een groep zich af van het peloton met onder andere Mackaij en Wiebes. Ook deze poging strandde echter door gebrekkige samenwerking. Intussen reed het duo Fidanza en Jackson nog altijd op kop. Pas op zes kilometer werd het duo ingerekend door het peloton onder aanvoering van Marlen Reusser in dienst van SD Worx. Op 5,5 kilometer plaatste Mackaij wederom een aanval en wist een gat te slaan op het peloton. Op 3,5 kilometer bedroeg haar voorsprong op de achtervolgers zeven seconden, waar Reusser nog altijd het meeste kopwerk deed.

Door de inspanningen van SD Worx in dienst van Wiebes slonk de voorsprong gestaag waardoor Mackaij op ruim een kilometer werd ingerekend en het peloton zich mocht gaan opmaken voor de sprint. Wiebes wist na een goede leadout met overmacht naar de overwinning te sprinten en Bastianelli en Cordon-Ragot achter zich te laten.