Na knalstart rijdt Nieuwenhuis ‘slechtste wedstrijd van het jaar’ op WK: “Voel me ziek”

Hij schoot uit de startblokken op het WK veldrijden, maar kwam uiteindelijk als 26ste over de finish in Hoogerheide. Het was niet de dag van Joris Nieuwenhuis, kunnen we wel zeggen. “Ik baal gewoon, want ik heb er niet van kunnen genieten vandaag”, vertelt hij WielerFlits na afloop.

Nieuwenhuis kwam 3.40 minuut na Mathieu van der Poel over de finish. Al wist hij toen nog niet zeker wie er gewonnen had. “Ik dacht al te horen aan het geluid dat Mathieu gewonnen had, maar dat konden natuurlijk ook Belgen zijn”, lachte hij.

Ook over zijn start kon Nieuwenhuis blij zijn, want hij stormde naar de derde plaats en kon zo Van der Poel wat helpen. “Maar ik had heel gauw door dat het hem niet ging worden vandaag. Ik voel me echt niet goed nu, ik voel me een beetje ziek”, geeft hij aan. Dat gevoel komt uit het niets. “Ik voelde me super goed de afgelopen dagen en ook de warming up ging heel makkelijk. Maar na een paar rondes…”

Dat hij niet heeft kunnen genieten van het thuis-WK, vindt Nieuwenhuis heel jammer. “Met zoveel publiek dat mijn naam noemt en zo. Het was echt de slechtste wedstrijd van het jaar voor mij, dat is balen. Ik had hier echt wel naartoe gewerkt, maar dat is het leven. Daar kun je nu niets aan doen”, concludeert hij.