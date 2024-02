zondag 18 februari 2024 om 19:23

Na eindzege X2O Trofee heeft Lars van der Haar nu alle klassementen gewonnen: “Trots”

De eindwinst in de X2O Badkamers Trofee 2023-2024 kon hem bijna niet meer ontgaan, maar toch kende Lars van der Haar een offday in de manche van Brussel. De crosser van Baloise Trek Lions eindigde slechts als negende, maar hield genoeg voorsprong over om Eli Iserbyt achter zich te houden. Een trotse Van der Haar blikt terug op zijn eindzege.

Ook voor de Woudenberger loopt het veldritseizoen op zijn einde. Zaterdag was hij nog derde in Sint-Niklaas. “Het was mooi om daar op het podium te staan, maar vandaag had ik een offday”, blikt hij terug op de cross in Brussel. “Maar ik ben zo blij om het eindklassement te winnen.”

“Mijn eerste overwinning in een eindklassement was in 2014, in een generatie met Sven Nys”, herinnert Van der Haar zich zijn overwinning in de Wereldbeker van het seizoen 2013-2014. “En na het winnen van de Superprestige vorig jaar was de X2O Badkamers Trofee een groot doel in mijn carrière. Hier ben ik echt trots op. En we hebben nog een wedstrijd te gaan.”

Volgende week sluit Van der Haar zijn winter af in de Sluitingsprijs Oostmalle.