Na een jaar wint Quinten Hermans weer een cross: “Mijn doel ligt op het EK”

Quinten Hermans heeft in de Kermiscross Ardooie zijn eerste cross van de winter gewonnen en dat geeft hem vertrouwen in aanloop naar het Europees kampioenschap veldrijden van begin november. “Mijn doel is dat EK. Ik ben al twee maanden aan het zeggen dat ik daar graag naartoe zou willen werken”, aldus Hermans na afloop tegen Sporza.

“Het EK is in eigen land en ik weet dat ik met een paar crossen in een goede conditie kan geraken. Vorig jaar was dat hetzelfde”, geeft hij aan. “Ik hoop dat het dit jaar terug lukt en dat het een stapje hoger is dan vorig jaar.”

In Ardooie was Hermans een klasse apart tegen Felipe Orts en Laurens Sweeck. “Ik voelde me wel heel goed vandaag, het parcours lag me ook en leende zich ertoe om alleen te rijden. Het was zwaar duwen en daar houd ik wel van. Op die manier kan ik mijn vermogen van de weg nog kwijt”, legt de kopman van Tormans CX, die voor het eerst sinds 13 oktober 2021 weer eens een cross won, uit. “Crosstechnisch was het niet zo super moeilijk, dan ben ik nog in het voordeel.”

Zondag is de tweede cross van Hermans voor dit seizoen. “Tábor is iets meer crosstechnisch, dat leunt een beetje aan bij Namen. Je moet er veel meer optrekken na de bochten en daar komen ook de mannen van Amerika weer bij, die daar gedomineerd hebben. Het zal waarschijnlijk moeilijker zijn, maar ik ga gewoon weer mijn best doen”, aldus Hermans.