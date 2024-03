donderdag 21 maart 2024 om 12:27

MVDP versus WVA, eindeloze contracten en Nederlandse teams willen geen aandacht

Podcast In de podcast van deze week blikken verslaggevers Maxim Horssels en Youri Ijnsen vooruit op het Vlaamse klassiekerweekend met de E3 Saxo Classic en Gent-Wevelgem. Ook komt, naar aanleiding van de verlenging van Mathieu van der Poel, de trend van steeds langer wordende contracten aan bod. maken de mannen zich zorgen om het gebrek aan aanstormend Nederlands wielertalent en de Nederlandse continentale teams lijken geen media aandacht te willen.

Ondanks het feit dat alle ogen al op Alpecin-Deceuninck gericht waren door de overwinning van Jasper Philipsen in Milaan-San Remo, besloot de Vlaamse formatie deze week de contractverlenging van wereldkampioen Van der Poel wereldkundig te maken. De Nederlander tekent een mega (en) lang contract bij de gebroeders Roodhooft. MVDP is niet de enige renner in het peloton met een langdurig contract. Maxim en Youri bespreken de trend van de steeds langer wordende contracten voor (jonge) renners.

Met de E3 Saxo Classic en Gent-Wevelgem in het verschiet, kan een uitgebreide vooruitblik niet ontbreken. Voor de mini Ronde van Vlaanderen van aankomende vrijdag wordt slecht weer voorspeld. Bieden deze omstandigheden kansen voor renners als Mads Pedersen, Michael Matthews en Tim Wellens of wordt het een duel tussen Van Aert en Van der Poel?

Gent-Wevelgem is voor de sprinters een van de mogelijkheden op een prestigieuze overwinning. Toch merkt Maxim op dat Van der Poel de historische klassieker nog nooit heeft gewonnen. “Het hangt van Van der Poel af of de sprinters een mogelijkheid krijgen op de overwinning zondag”, geeft Youri aan. Ook plaatst hij vraagtekens bij de negatieve sfeer rondom Pedersen na zijn mislukte sprint in San Remo. “Het is wel de eerste keer dat hij de Poggio overkwam met de eerste groep. Nu komen de belangrijkste weken van zijn seizoen eraan.”

Momenteel is ook Olympia’s Tour bezig. De oudste rittenkoers van Nederland is een goede aanleiding om de broze stand van het Nederlandse wielrennen te bespreken. Youri en Maxim maken zich zorgen om de volgende generatie Nederlandse wielertalenten en om het feit dat Nederlandse continentale teams weinig inspanningen doen voor media-aandacht. “Het kost vaak meer moeite om een verhaal over een continentaal team te maken dan interviews regelen met Team Visma | Lease a Bike of Team dsm firmenich PostNL. Dat lijkt me niet de bedoeling”, aldus Maxim.



