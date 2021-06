‘Mummie’ Roglic voor de start van rit vier: “Kijken hoe het loopt”

Primož Roglič staat straks flink ingepakt aan de start van etappe vier richting Châteauroux, na zijn harde schuiver in rit drie met aankomst in Pontivy. Roglič heeft bij zijn valpartij geen breuken opgelopen, maar heeft wel flink wat huid verloren.

De absolute kopman van Jumbo-Visma maakte op tien kilometer van de finish in Pontivy een flinke smakker. Daarbij scheurde hij zijn pak flink aan de linkerflank en liep hij tijdverlies op. Roglič kwam uiteindelijk als 92ste over de finish op 1.21 minuut achterstand van ritwinnaar Tim Merlier (Alpecin-Fenix).

De Sloveen zakt daardoor in het algemeen klassement van de vierde naar de twintigste plek, op 1.35 minuut van gele trui Mathieu van der Poel. “Gelukkig is er niets gebroken. Ik lig wel helemaal open, maar we kunnen doorgaan”, vertelde de kopman na de medische check.

Een dag later deelt de renner van Jumbo-Visma een post op Instagram, waarop te zien is dat hij behoorlijk is ingepakt voor de start. “De situatie is verre van goed, maar ik moest toch lachen bij het lezen van alle steunbetuigingen. De mummie staat vandaag aan de start en we kijken hoe het loopt.”

‘The mummy will be on the start today’. Het mag de mannen van Jumbo-Visma wel een keertje meezitten #positivity @LeTour pic.twitter.com/cqpajvg9at — Nico Dick (@NicoDick) June 29, 2021