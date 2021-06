‘Mummie’ Primoz Roglic doorstaat vierde rit: “Was een heel lastige dag”

Primoz Roglic heeft de vierde etappe in de Tour de France overleefd. In de sprintrit naar Fougères kwam hij vandaag niet in moeilijkheden, maar een makkelijke dag was het niet voor de Sloveen. “Blij dat ik nog steeds in de wedstrijd zit”, zei hij na afloop.

Z’n benen, z’n armen, z’n kont. Overal zag het wit van de pleisters en medisch verband. De gevolgen van zijn valpartij in de derde etappe waren niet te missen bij de kopman van Jumbo-Visma. Ondanks de kwetsuren kon hij in koers blijven. De relatief korte (150 km.) rit naar Fougères bleek wel een flinke uitdaging voor de Sloveen. “Het was een heel lastige dag voor mij. Het is ons gelukt de rit goed door te komen. Dat was ons voornaamste doel van de dag. Vanaf nu kunnen we het dag per dag bekijken, en we zien wel hoe het gaat.”

Zonder blessures zou Roglic tot de favorieten voor de dagzege behoren voor de tijdrit van morgen. Maar veel vertrouwen in een hoge notering in de daguitslag heeft hij niet meer. “Ik heb geen verwachtingen. Ik ben tevreden dat ik vandaag de finish heb bereikt. Laat ik het zo zeggen: ik ben blij dat ik nog steeds in de wedstrijd zit. En ik zal blij zijn met iedere kilometer die ik nu op de fiets afleg. Ik ga mijn absolute best doen in de tijdrit en we zullen achteraf wel zien waar het me brengt.”

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Primoz Roglic (@primozroglic)