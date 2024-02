vrijdag 23 februari 2024 om 12:35

Multitalent Joe Blackmore zegeviert op Mont Kigali en is nieuwe leider Tour of Rwanda

Joe Blackmore heeft de macht gegrepen in de Tour du Rwanda 2024. De jarige Brit (21) van de opleidingsploeg van Israel-Premier Tech haalde in de laatste meters van de Mont Kigali de Colombiaan Jonathan Restrepo (Polti-Kometa) bij en won. Blackmore – ’s winters actief in het veldrijden en zomers op de mountainbike – is ook de nieuwe leider.

In de Tour du Rwanda stond vrijdag de zesde etappe op het programma. Een heuvelachtige rit met aankomst op Mont Kigali, over een afstand van nog geen 94 kilometer. Vanuit startplaats Muzanze regende het vanuit de start aanvallen, maar het peloton was niet zinnens om vluchters de ruimte te geven. Halverwege de etappe probeerde zelfs Chris Froome het even, maar ook de nummer 36 uit het klassement krijg geen vrijgeleide.

Uiteindelijk trok een compact peloton naar de voet van Mont Kigali, niet te verwarren met de steile Muur van Kigali die zondag op het programma staat. Ook deze klim was zeker geen gemakkelijke opgave en gaf de klimmers de kans om hun kunsten te etaleren. Restrepo dacht lange tijd aan de zege, maar in de laatste 25 meter kwam een sterke Blackmore er toch nog over. Nummer drie Ilkhan Dostiyev schuift op naar plek twee in het klassement.

