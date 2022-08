MPCC vindt huidige straf voor Nairo Quintana voldoende: “Zware maatregel”

De MPCC (Movement for a Credible Cycling) zal niet aansturen op een hogere straf voor Nairo Quintana. De Colombiaan is geschrapt uit de uitslag van de Tour de France, die hij als zesde beëindigde, nadat bij tests tijdens deze ronde tramadol in zijn bloed was gevonden. Deze beslissing van de UCI is ‘zeer sterk’ volgens Roger Legeay, de voorzitter van de MPCC.

“Dat de klassering in de Tour de France is afgenomen, is een zware maatregel voor de renners en het team”, aldus Legeay in gesprek met VeloNews. “Het is zwaar voor het team, want je weet dat de punten nodig zijn om in de WorldTour te blijven, of in de WorldTour te komen. Dus het is een sterke beslissing.” Quintana verzamelde in de Tour de France 450 punten voor Arkéa-Samsic. Die is de Franse ploeg nu kwijt.

Quintana mist ook de Vuelta a España, omdat hij zich wil voorbereiden op zijn verdediging. Arkéa-Samsic besloot zelf evenwel niet direct om zijn kopman terug te trekken. “Dat is een beslissing van het team, het is niet een beslissing van de MPCC”, zei Legeay voordat Quintana dan toch uit de selectie verdween. “We zitten allemaal vrijwillig in de MPCC. Het is volledig een beslissing van het team, zij maken de keuze.”

Tramadol

Terwijl de UCI het gebruik van tramadol vanaf maart 2019 heeft verboden, heeft het Wereldantidopingagentschap (WADA) dit nog niet gedaan. “De MPCC heeft heel hard gewerkt om tramadol op de lijst met verboden middelen van de WADA te plaatsen. Op dit moment staat het nog niet op de zwarte lijst, maar ik weet dat ze het overwegen voor de toekomst. We blijven daarop hameren.”

Dat laatste doet ook Arkéa-Samsic, volgens Legeay. “Arkéa-Samsic is lid van de MPCC. Zij hebben ook aangedrongen op het verbieden van tramadol. Het team heeft niets met deze situatie te maken.”