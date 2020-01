MPCC signaleert scherpe stijging in aantal dopinggevallen zaterdag 18 januari 2020 om 14:06

De MPCC, de belangenvereniging voor een geloofwaardige wielersport, registreert een scherpe stijging in het aantal dopinggevallen in de wielersport. Het aantal zaken is in een jaar tijd bijna verdubbeld. Een serieuze waarschuwing, aldus de beweging.

Sinds de introductie van de jaarlijkse credibility barometer nu zes jaar geleden, waren de cijfers uit de wielersport nog nooit zo alarmerend, schrijft de MPCC. Vorig jaar meldde de beweging nog dat de wielersport zich in de middenmoot bevond wat betreft het aantal dopinggevallen. De geloofwaardigheid van twaalf andere sporten was zwaarder beschadigd dan het het wielrennen. “Afgelopen jaar merkten we een duidelijke breuk met het recente verleden”, schrijft de MPCC nu. “Deze plotse toename werd waargenomen bij zowel de mannen als de vrouwen, of het nu baan- of wegwielrennen was.”

Terwijl de wielersport in de lijst van sporten, die het meest door doping werden getroffen, was afgezakt naar plaats dertien, steeg het nu opnieuw naar plek vijf in een tijdsbestek van amper een jaar. “2019 werd gemarkeerd door de zaak Operation Aderlass, die het bestaan van een internationaal bloeddopingnetwerk blootlegde. Daarbij waren meerdere sporten betrokken, en met name de wielersport. Het is niet uitgesloten dat er binnenkort meer namen worden onthuld naast de zeven bekende gevallen in onze sport.”

De MPCC noemt twee mogelijke verklaringen voor de vele dopingzaken in 2019. “Ten eerste, een toegenomen interesse in doping, ten tweede, gerichtere dopingcontroles.” Atletiek voert de lijst aan met 81 dopinggevallen, gevolgd door gewichtheffen en baseball. De wielersport volgt op de vijfde plaats met 32 dopinggevallen (26 mannen en zes vrouwen), waarvan de meeste zich voordeden in het wegwielrennen (24).

