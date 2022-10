MPCC publiceert cijfers: zestien dopingprocedures gestart in 2022

De MPCC (Movement for a Credible Cycling) heeft cijfers gepubliceerd over het aantal gestarte procedures aangaande doping, corruptie of match fixing in het wielrennen gedurende 2022. Wat corruptie en match fixing betreft, staat de teller in het wielrennen voorlopig op nul. Tussen 1 januari en 30 september zijn er wel zestien dopingprocedures tegen profwielrenners gestart.

Daarmee staat wielrennen, wat het aantal dopingprocedures betreft, zesde op het lijstje met alle landen. Gewichtheffen, atletiek en tennis zijn de nummers één, twee en drie. De zestien procedures in het wielrennen zijn verspreid over vrijwel alle verschillende disciplines van de wielersport, namelijk het wegwielrennen (negen), baanwielrennen (drie), veldrijden (één), mountainbiken (twee) en BMX (één).

In veertien van de zestien gevallen ging het om een man, twee keer betrof het een vrouw. Drie procedures zijn gestart tegen renners die in één jaar hun ‘whereabouts’ driemaal niet (goed) ingevuld hadden. Nairo Quintana, die uit de uitslag van de Tour de France 2022 is geschrapt omdat bij een test Tramadol in zijn bloed gevonden is, is een van de zestien renners waar het om gaat, hoewel de UCI benadrukt heeft dat er geen sprake is van een dopingovertreding.

Rusland, Verenigde Staten en Italië

Rusland voert met vier renners (drie baanrenners en één wegrenner) het landenlijstje aan, daarna volgen de Verenigde Staten (een wegrenner en een BMX’er) en Italië (twee wegrenners). De MPCC wijst erop dat het gevecht tegen doping in Italië erg intens is, “met alarmerende resultaten”. In totaal – dus niet beperkt tot de wielersport – zijn er in Italië 32 procedures gestart. De organisatie spreekt bovendien van een ‘dozijn’ Italiaanse wieleramateurs die door de nationale dopingautoriteit geschorst zijn vanwege het gebruik van zware dopingproducten, in het bijzonder EPO.

foto: MPCC foto: MPCC