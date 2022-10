Movistar verlengt met Rojas, Erviti en nog twee renners

De Spaanse wielerploeg Movistar heeft vier aflopende contracten verlengd. Imanol Erviti (38), José Joaquín Rojas (37), Lluís Mas (32) en Albert Torres (32) komen ook volgend jaar uit voor de formatie van manager Eusebio Unzué. De vier ervaren renners tekenen bij voor één seizoen.

Erviti en Rojas behoren inmiddels tot het meubilair van Movistar. Erviti maakt zich op voor zijn negentiende seizoen in dienst van de ploeg, nadat hij in 2005 zijn profdebuut maakte voor (toen nog) Illes Balears-Caisse d’Epargne. De Spanjaard groeide uit tot een gewaardeerde knecht en wegkapitein, maar zegevierde in zijn eerste jaren als wielrenner ook nog in enkele wedstrijden. Zo won hij in 2008 en 2010 een etappe in de Vuelta a España.

Erviti is ook een belangrijke pion in de voorjaarsklassiekers, met top 10-noteringen in de Ronde van Vlaanderen (7e in 2016) en Parijs-Roubaix (9e in 2016) als uitschieters. Zijn generatiegenoot Rojas, sinds 2007 actief voor wat we nu kennen als Movistar, is tevens inzetbaar op verschillende terreinen. Rojas begon als veelbelovende sprinter aan zijn carrière, maar besloot zich op een gegeven moment om te turnen tot meesterknecht. Zo was hij de laatste jaren belangrijk voor kopmannen als Alejandro Valverde, Nairo Quintana en Mikel Landa.

Lluís Mas, niet te verwarren met zijn naam- en ploeggenoot Enric Mas, komt sinds 2019 uit voor Movistar. De Spanjaard stond bij zijn vorige ploeg Caja Rural-Seguros RGA bekend als een rasaanvaller, maar functioneert bij Movistar vooral in een dienende rol. Dit is ook het geval voor Torres, die we vooral kennen van zijn vele successen op de baan. Bij Movistar krijgt hij de vrijheid om het weg- en baanwielrennen te combineren.