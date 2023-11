maandag 6 november 2023 om 16:16

Cofidis neemt afscheid van Davide Cimolai en André Carvalho

Davide Cimolai (34) en André Carvalho (26) zullen volgend jaar niet meer koersen voor Cofidis. De Italiaan en Portugees maken namelijk geen deel uit van de selectie van de Franse formatie voor 2024. Het is nog onduidelijk wat de toekomst brengt voor Cimolai en Carvalho.

Cimolai reed de voorbije twee seizoenen voor Cofidis, maar slaagde er niet echt in om te schitteren in het rood-witte tenue. In zijn eerste profjaren won de snelle Cimolai nog de nodige wedstrijden, maar in dienst van Cofidis bleef de teller op nul. Wel was hij als lead-out belangrijk voor onder meer Bryan Coquard. In het najaar van 2023 spurtte hij zelf nog naar een vierde plaats in een Vuelta-sprint en een negende stek in Parijs-Bourges.

Carvalho kwam uiteindelijk drie jaar uit voor de ploeg van manager Cédric Vasseur, maar was in die jaren niet meer dan een helper voor zijn kopmannen. De Portugees, die bij de beloften onder meer vijfde werd in Parijs-Roubaix en Luik-Bastenaken-Luik, was dit jaar twaalfde in een rit in de Vuelta a España en negentiende in de Famenne Ardenne Classic. Dit zijn de beste uitslagen van Carvalho in het shirt van Cofidis.

Twaalf nieuwkomers, twaalf vertrekkers

Cofidis begint volgend jaar met een selectie van exact dertig renners aan het nieuwe wielerseizoen. Er zijn maar liefst twaalf nieuwkomers, met Aimé De Gendt, Alexis Gougeard, Gorka Izagirre, Ludovic Robeet, Stanisław Aniołkowski, Nicolas Debeaumarché, Milan Fretin, Oliver Knight, Nolann Mahoudo, Stefano Oldani, Ben Hermans en Kenny Elissonde. De laatste twee renners werden vandaag gepresenteerd.

De ploeg heeft dus twaalf renners aangetrokken, maar heeft om verschillende redenen ook afscheid genomen van een dozijn coureurs. Het gaat om Jelle Wallays, Max Walscheid, Wesley Kreder, François Bidard, Simone Consonni, Alexandre Delettre, José Herrada, Victor Lafay, Pierre-Luc Périchon, Rémy Rochas en dus Cimolai en Carvalho.