Movistar met meerdere troeven in Ronde van Vlaanderen

Movistar heeft zijn selecties bekendgemaakt voor de Ronde van Vlaanderen. In de mannenkoers rekent de ploeg op enkele sterke pionnen en ook voor de vrouwenkoers heeft het meerdere sportieve ijzers in het vuur, al is wereldkampioene Annemiek van Vleuten wel de grote blikvanger.

In het verleden deed Movistar vaak voor spek en bonen mee in een koers als de Ronde van Vlaanderen, maar dat is nu echt verleden tijd. De formatie heeft – met Matteo Jorgenson, Iván García Cortina en Oier Lazkano – meerdere sterke renners in de gelederen voor de mannenwedstrijd.

Jorgenson en García Cortina maakten vorige week nog indruk in de E3 Saxo Classic. De beloftevolle allrounder Jorgenson eindigde in deze klassieker als vierde, de Spaanse Flandrien García Cortina werd vijfde. En dan hebben we nog Lazkano. De 23-jarige Spanjaard verraste woensdag nog de wielerwereld door als tweede te finishen in Dwars door Vlaanderen, na een dag in vroege vlucht.

De selectie bestaat verder nog uit Zwitser Johan Jacobs, de Deen Mathias Norsgaard, de Duitser Juri Hollmann en de Spanjaard Iván Romeo.

Lees ook: Deelnemers Ronde van Vlaanderen 2023

Lees ook: Voorbeschouwing: Ronde van Vlaanderen 2023 – Van der Poel, Van Aert of toch Pogacar?

Van Vleuten en Mackaij zorgen voor Nederlandse inbreng

In de vrouwenkoers rekent de ploeg vooral op Annemiek van Vleuten. De regerend wereldkampioene zal zondag aan de start verschijnen van haar laatste Ronde van Vlaanderen. De 40-jarige renster verbleef de voorbije weken op hoogte en kwam sinds Strade Bianche (4e) niet meer in actie.

Van Vleuten was in haar carrière al twee keer de beste in de Ronde van Vlaanderen. In 2011 was het haar eerste grote zege als profwielrenster en exact tien jaar later soleerde ze op knappe wijze naar een nieuwe overwinning in Vlaanderens Mooiste.

Van Vleuten is zeker niet de enige Movistar-renster met mooie adelbrieven voor de Ronde. Ook Floortje Mackaij, Arlenis Sierra (4e in 2022), Liane Lippert en Aude Biannic zijn rensters om in de gaten te houden. Sheyla Gutiérrez maakt eveneens deel uit van de selectie.

Lees ook: Voorbeschouwing: Ronde van Vlaanderen voor vrouwen 2023 – Blijft Kopecky koningin?