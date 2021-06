Movistar-manager Unzué: “Na de eerste bergetappes weten we wie de leider is”

Movistar begint komende zaterdag met twee klassementskopmannen aan de Tour de France. Miguel Ángel López en Enric Mas zijn de aangewezen renners om een goed klassement te rijden. “Pas na de eerste bergritten weten we wie de leider is”, laat teambaas Eusebio Unzué daags voor de Tourstart weten.

Op een persconferentie keken Unzué, Mas en López vooruit naar de komende Ronde van Frankrijk. Unzué onderstreept nog maar eens dat er twee kopmannen zijn voor het algemeen klassement. “Het is zaak om de tijdrit in de eerste week goed door te komen. Na de Alpen zullen we zien hoe ze ervoor staan. Met name de rit naar Tignes zal een goed beeld geven van de verhoudingen. Dan kunnen we ook een duidelijke leider aanwijzen.”

De ervaren teammanager blijft echter wel realistisch als het gaat om een eventuele eindzege. “De Slovenen (doelt op titelverdediger Tadej Pogačar en Primož Roglič, red.) en Ricard Carapaz zijn mijn favorieten. Ze zijn superieur en dus moeten wij op een andere manier succes behalen”, aldus Unzué, die tijdens de Tour ook nog kan rekenen op boegbeeld Alejandro Valverde.

Valverde voor ritzeges

Unzué verwacht wel wat van de 41-jarige Spanjaard, die al kan terugkijken op een uitstekend seizoen. “Valverde krijgt in de eerste week een paar mooie kansen. Als hij de vorm heeft van de voorbije Dauphiné, dan maakt hij zeker kans op een ritzege. Verder zal hij in een dienende rol koersen voor López en Mas.” De ploeg Movistar liet eerder op de dag weten dat Telefónica twee jaar langer aanblijft als sponsor.