Telefónica nog twee jaar langer sponsor wielerploeg Movistar

Goed nieuws voor teammanager Eusebio Unzué: Telefónica heeft namelijk besloten om het aflopende sponsorcontract met de wielerploeg Movistar met nog eens twee seizoenen te verlengen. Dit betekent dat de Spaanse formatie (mannen- en vrouwenploeg) ook de komende twee seizoenen te bewonderen is in het peloton.

Telefoonaanbieder Movistar is in handen van het concern Telefónica, dat al sinds 2011 geld pompt in het wielrennen als hoofdsponsor van de Spaanse formatie. Door de jaren heen heeft Telefónica grote successen mogen vieren met eindzeges in grote rondes, wereldtitels, klassiekeroverwinningen en heel wat ritzeges in de Giro d’Italia, Tour de France en Vuelta a España.

“Het maakt ons trots dat we al zo lang kunnen rekenen op steun van Telefónica”, laat teambaas Unzué weten in een persbericht. “Het bedrijf is al meer dan tien jaar verbonden aan onze ploeg. We hebben altijd de steun gevoeld van Telefónica en het gaf ons de gelegenheid om op digitaal gebied de stap te maken. Door de audiovisuele technieken van Telefónica zijn we erin geslaagd om de sport dichter bij de fans te brengen.”

Movistar kende vorig jaar een desastreus seizoen met slechts twee overwinningen, maar de Spaanse formatie van onder meer Alejandro Valverde, Miguel Ángel López en Enric Mas is dit seizoen een stuk beter op dreef. De zegeteller staat momenteel alweer op elf stuks.