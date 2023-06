Movistar hoopt met Enric Mas hoge ogen te gooien in Critérium du Dauphiné

De selecties voor het Critérium du Dauphiné (4-11 juni) blijven binnendruppelen. Ook Movistar is klaar voor de Franse wielerkoers. De Spaanse formatie rekent in de strijd om een goed klassement met name op Enric Mas. Ook Matteo Jorgenson maakt deel uit van de zevenkoppige selectie.

Movistar schuift in een persbericht Mas naar voren als kopman. De 28-jarige Spanjaard is normaal ook een van de favorieten voor de eindzege. Dit jaar reed hij al top-5 in de Ruta del Sol en de Ronde van het Baskenland en werd hij zesde in Tirreno-Adriatico, maar Mas wacht nog op een echte uitschieter. De klimmer reed in het verleden al enkele keren de Dauphiné, maar zijn voorlopig beste uitslag is een elfde plaats in de editie van 2021.

Binnen de ploeg van Movistar is het niet alleen uitkijken naar Mas, maar ook zeker naar Matteo Jorgenson. De 23-jarige Amerikaan beleefde in het voorjaar zijn absolute doorbraak. De allrounder won niet alleen de Tour of Oman, maar werd ook tweede in de Ronde van Romandië, vierde in de E3 Saxo Classic, achtste in Parijs-Nice en negende in de Ronde van Vlaanderen.

Movistar rekent in het zuiden van Frankrijk ook op Nelson Oliveira, Jorge Arcas, Gregor Mühlberger (dit jaar al ritwinnaar in de Tour of the Alps), Antonio Pedrero en Sergio Samitier.