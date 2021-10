Movistar hengelt Will Barta binnen

Movistar heeft de komst van Will Barta aangekondigd. De 25-jarige Amerikaan komt over van EF Education-Nippo en tekent een contract voor twee seizoenen bij de Spaanse WorldTour-ploeg.

Met Barta haalt Movistar een allrounder in huis, die volgens het team uit de voeten kan in het heuvelachtige terrein en ook in de tijdritten voor zijn kans kan gaan. De Amerikaan heeft er al drie jaar in de WorldTour opzitten. Na zijn beloftenperiode bij Axeon Hagens Berman stapte hij over naar CCC. Na twee jaar in Poolse dienst vertrok hij naar EF Education-Nippo, maar die ploeg diende Barta slechts een seizoen.

“Dat ik onderdeel word van zo’n sterke ploeg geeft mij erg veel motivatie. Ik wil graag een bijdrage leveren aan de successen van de ploeg”, reageert Barta. “Mijn doelen voor de komende jaren zijn om hulp te leveren aan mijn ploeggenoten, maar ook om zelf voor goede resultaten te gaan als die kans zich voordoet. Ik wil mij persoonlijk richten op kleine rittenkoersen en zo groeien dat ik daarin kan meedoen om de zeges.”

Barta wordt naast Matteo Jorgenson de tweede Amerikaan in de selectie van Movistar. “Het is een bonus dat ik nu ploeggenoot wordt van een van mijn beste vrienden. Wij kennen elkaar al sinds we 10 jaar oud zijn”, aldus Barta. Eerder kondigde de blauwe armada van manager Eusebio Unzué ook al de transfers van Óscar Rodríguez, Max Kanter, Alex Aranburu, Oier Lazkano, Gorka Izagirre, Iván Sosa en Vinícius Rangel aan.