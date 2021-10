Will Barta vertrekt na een jaar alweer bij EF Education-Nippo

Will Barta zal volgend jaar niet meer uitkomen voor EF Education-Nippo, zo heeft de Amerikaan laten weten via Instagram. De 25-jarige Barta reed nog maar één seizoen voor de ploeg van manager Jonathan Vaughters. Het is nog onduidelijk waar zijn toekomst ligt.

“Er komt een einde aan mijn periode bij EF Education-Nippo. Ik koester veel mooie herinneringen en heb bovendien ook vriendschappen gesloten. Ik wil iedereen binnen de ploeg bedanken voor de steun gedurende een moeilijk seizoen”, aldus Barta, die tegelijkertijd wel laat weten dat hij volgend jaar ook te zien zal zijn in het peloton. “Ik kijk ernaar uit om iedereen weer te zien in 2022!”

Barta werd in de winter van 2020 opgepikt door EF Education-Nippo, nadat zijn (toenmalige) ploeg CCC Team had besloten om de stekker uit het project te trekken. De Amerikaan kende vervolgens een seizoen om snel te vergeten. Door enkele vervelende valpartijen kwam hij in 2021 maar tot 39 koersdagen. Zijn laatste wedstrijd voor EF Education-Nippo was de Ronde van Lombardije.

In 2020 kende Barta een prima seizoen voor het noodlijdende CCC Team. Zo stak hij in de Vuelta a España regelmatig zijn neus aan het venster, met als uitschieter een tweede plaats in de individuele tijdrit naar Mirador de Ézaro. Barta strandde in de 33,7 kilometer lange tijdrit, met aankomst op een steile slotmuur van een tweetal kilometer, op slechts één seconde van dagwinnaar Primož Roglič, die een kleine week later ook de ronde op zijn naam wist te schrijven.