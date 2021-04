Movistar heeft selecties rond voor Amstel Gold Race

Annemiek van Vleuten en Alejandro Valverde moeten het namens Movistar doen in de Amstel Gold Race. Van Vleuten is de absolute kopvrouw bij de dames, Valverde is de vooruitgeschoven pion bij de mannen.

Van Vleuten (38) zal zondag met heel wat vertrouwen aan de start staan van de Amstel Gold Race. Ze was dit voorjaar namelijk al de beste in Dwars door Vlaanderen en de Ronde van Vlaanderen. Van Vleuten kwam in de voorlopig laatste editie van de Amstel Gold Race als tweede over de streep, na de Poolse Katarzyna Niewiadoma.

De Europees kampioene kan zondag rekenen op steun van Katrine Aalerud, Jelena Erić, Sara Martín, Paula Patiño en Leah Thomas. Voor Van Vleuten is de Amstel Gold Race de eerste wedstrijd in de reeks heuvelklassiekers, met later ook nog de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik.

Valverde

Bij de mannen is het vooral uitkijken naar Valverde. De Spanjaard blaast op 25 april 41 kaarsjes uit, maar er lijkt nog geen sleet te zitten op El Imbatido. Valverde maakte in aanloop naar de Amstel Gold Race indruk met top 10-noteringen in de Ronde van Catalonië en de Ronde van het Baskenland. In de GP Miguel Indurain kwam hij zelfs als eerste over de finish.

Valverde won overigens nog nooit de Amstel Gold Race, ondanks twaalf eerdere deelnames. Na de edities van 2008, 2013 en 2015 stond hij wel op het podium. Zijn ploeg Movistar rekent komend weekend ook op de snelle Iván García, Jorge Arcas, Johan Jacobs, Lluís Mas, Gonzalo Serrano en Carlos Verona.

Selectie Movistar voor Amstel Gold Race voor vrouwen (18 april)

Katrine Aalerud

Jelena Erić

Sara Martín

Paula Patiño

Leah Thomas

Annemiek van Vleuten

Selectie Movistar voor Amstel Gold Race voor mannen (18 april)

Jorge Arcas

Iván García

Johan Jacobs

Lluís Mas

Gonzalo Serrano

Alejandro Valverde

Carlos Verona