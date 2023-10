woensdag 18 oktober 2023 om 13:14

Movistar heeft de smaak te pakken en presenteert jonge Spanjaard Carlos Canal

Movistar heeft, enkele uren na de bekendmaking van de transfer van de Italiaan Manlio Moro, nog een renner gepresenteerd voor komend seizoen. De jonge Spaanse wielrenner Carlos Canal komt over van Euskaltel-Euskadi en tekent voor twee seizoenen.

Manlio Moro is met zijn baan- en wegachtergrond in meerdere disciplines inzetbaar, maar dit is ook het geval voor Canal. De 22-jarige renner koerst niet alleen op de weg, maar heeft ook een verleden als crosser. De laatste jaren was hij niet meer te zien in het veld, maar voor de coronapandemie was hij een van de betere crossers in de juniorencategorie. Zo stond hij in het seizoen 2018-2019 twee keer op een wereldbekerpodium en werd hij zevende op het WK in Bogense.

Canal richt zich de laatste jaren echter volledig op de weg, en met succes. De beloftevolle coureur boekte weliswaar nog geen profoverwinningen in dienst van Euskaltel-Euskadi, maar reed wel naar de nodige ereplaatsen. Zo werd hij afgelopen seizoen zesde in de Trofeo Calvia, zevende in de Trofeo Ses Salines, zesde in de slottijdrit van O Gran Camiño en reed hij tevens naar vier top 10-noteringen in de Tour de Langkawi.

Canal hoopt zich bij zijn nieuwe ploeg nog verder te ontwikkelen. “Het is een droom die uitkomt, om deel uit te maken van een Spaanse topploeg”, is de nieuwste aanwinst van Movistar in de wolken. “Ik wil graag nog beter worden als wielrenner. Ik kijk met een goed gevoel terug op het voorbije seizoen. Ik merk dat ik weer een stap heb gezet in mijn ontwikkeling. Ik heb hard gewerkt en je ziet dan toch dat het zijn vruchten afwerpt. Ik hoop de goede lijn in 2024 door te trekken.”