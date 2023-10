woensdag 18 oktober 2023 om 10:18

Movistar versterkt zich met Italiaanse weg- en baanwielrenner

Manlio Moro zal de komende jaren uitkomen op het hoogste wielerniveau. De 21-jarige Italiaan heeft namelijk een profcontract getekend bij Movistar. Moro, die de voorbije seizoenen reed voor Zalf Euromobil Fior, tekent voor drie jaar.

Moro maakte de voorbije seizoenen al de nodige furore op de baan. De jonge renner maakt al enkele jaren deel uit van de Italiaanse achtervolgingsploeg, en veroverde samen met mannen als Filippo Ganna, Jonathan Milan en Simone Consonni twee zilveren WK-medailles. Dit jaar kwam daar een Europese titel bij. Moro veroverde ook al een bronzen EK-medaille op de individuele achtervolging.

Moro is echter niet alleen een topper op de baan, ook op de wegfiets boekt hij de nodige progressie. De jongeling reed de voorbije seizoenen dus voor Zalf Euromobil Fior, een gerenommeerde Italiaanse continentale ‘doorstroomploeg’. Moro liet met name dit seizoen zien dat hij een goede sprint in de benen heeft. Dit leverde hem meerdere ereplaatsen op in het Italiaanse circuit, met zelfs een zege in de Coppa Città di Castiglion Fiorentino.

Movistar heeft duidelijk vertrouwen in Moro en dus tekent de Italiaan voor drie seizoenen. “Ik heb vorig jaar al de eer gehad om op een trainingskamp in Alicante kennis te maken met de ploeg. Ik voelde me meteen thuis. Er werken fantastische mensen bij Movistar en ik kan niet wachten om te beginnen”, laat de nieuwste aanwinst weten via de social media-kanalen van zijn nieuwe ploeg.

“Volgend jaar is speciaal vanwege de Olympische Spelen van Parijs en mijn doelen op de baan, maar ik wil me ook als wegrenner beetje bij beetje ontwikkelen. Ik wil graag progressie boeken als tijdrijder en in de toekomst ook goed presteren in de klassiekers. We zullen zien wat de toekomst brengt.”

Movistar heeft nu officieel 21 renners op papier voor 2024. Gorka Izagirre (Cofidis), Matteo Jorgenson (Jumbo-Visma), Max Kanter (Astana Qazaqstan) en Carlos Verona (Lidl-Trek) zoeken volgend jaar andere oorden op, terwijl Imanol Erviti (pensioen) zijn fiets aan de haak hangt. Waar de toekomst van Abner González, Lluís Mas, Óscar Rodríguez en José Joaquín Rojas ligt, is nog niet bekend.