Movistar en Miguel Ángel López gaan per 1 oktober uit elkaar

Movistar heeft bekendgemaakt dat de verbintenis met Miguel Ángel López per 1 oktober wordt ontbonden. Dat gebeurt met wederzijdse instemming, laat de ploeg in een korte mededeling op social media weten. De Colombiaan had bij het Spaanse WorldTeam nog een doorlopend contract tot eind 2023.

“Abarca Sports (de rechtspersoon achter de Movistar-ploeg, red.) maakt vandaag de beëindiging van het contract, met wederzijds goedvinden, van Miguel Ángel López per aanstaande 1 oktober bekend. De ploeg bedankt Miguel Ángel voor zijn inspanningen en resultaten tijdens dit seizoen, en wenst hem veel succes voor de toekomst”, deelt Movistar in een kort bericht op social media mee.

Het is het sluitstuk van een roerige periode tussen Movistar en López. De bom barstte tijdens de afgelopen Vuelta a España, waarin de 27-jarige Colombiaan een etappe won en op koers lag voor een podiumplaats. In de twintigste rit raakte hij echter achterop. De klimmer deed er alles aan om terug te keren bij de groep klassementsrenners, maar moest van zijn ploeg zijn achtervolging afblazen.

Daardoor ontstond onenigheid tussen de ploegleiding en López, die wilde opgeven, vervolgens toch weer op de fiets stapte en uiteindelijk toch de strijd staakte. Zijn uitvalbeurt deed veel stof opwaaien. Nog dezelfde avond kwam de Colombiaan met een eerste verklaring, waarin hij zijn excuses wilde aanbieden aan zijn ploeggenoten. Volgens ploegmanager Eusebio Unzué was zijn houding echter niet goed te praten.

Eerste seizoen bij Movistar

López was pas aan zijn eerste seizoen bij Movistar bezig, waar hij na zijn vertrek bij Astana eerst een contract voor een jaar tekende. Na een moeizaam begin bezorgde de Colombiaanse klimmer zijn nieuwe ploeg in de Ruta del Sol de eerste successen. Hij won een etappe en het eindklassement. Daarna was hij ook in de Mont Ventoux Challenge de beste en werd hij zesde in het Critérium du Dauphiné.

Vervolgens vormde hij samen met Enric Mas het speerpunt voor de Tour de France. Echter kreeg hij in de drieweekse ronde af te rekenen met valpartijen en pech en was hij na enkele mindere dagen in de Alpen al uitgeschakeld voor een goed klassement. In het vervolg slaagde hij er ook niet in om indruk te maken als rittenkaper. Uiteindelijk verscheen hij niet meer aan de start van de negentiende etappe.

Na zijn veelbesproken opgave in de Vuelta werd eerder deze maand al bekend dat Movistar en de entourage van López druk bezig waren het contract te ontbinden. Dat de overeenkomst per 1 oktober wordt ontbonden, maakt voor de Colombiaan de weg vrij om terug te keren op het oude nest. Astana-Premier Tech heeft namelijk naar verluidt verregaande interesse om de klimmer weer in de selectie op te nemen.