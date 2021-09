‘Astana-Premier Tech concrete optie voor Miguel Ángel López’

Keert Miguel Ángel López na een seizoen terug bij Astana-Premier Tech? Na zijn veelbesproken opgave in de Vuelta a España is de Colombiaan mogelijk op weg naar de uitgang bij Movistar en is een comeback bij de Kazachse ploeg een concrete optie.

Het is de doorgaans goed ingevoerde wielerjournalist Ciro Scognamiglio van La Gazzetta dello Sport die het nieuws meldt. Volgens bronnen van de sportkrant is het een serieuze mogelijkheid dat López Movistar verlaat en in 2022 bij Astana-Premier Tech terugkeert. Bij de Kazachse ploeg maakte de Colombiaan in 2015 zijn profdebuut, won hij een Touretappe en reed hij in zowel de Giro d’Italia als de Vuelta naar het podium.

Niet alleen López wordt met Astana-Premier Tech in verband gebracht. Ook heeft de Kazachse ploeg, waar Alexander Vinokourov in het management is teruggekeerd, interesse in de klimmer Joe Dombrowski. Het contract bij UAE Emirates van de 30-jarige Amerikaan loopt aan het eind van het seizoen af. Eerder dit seizoen zette Dombrowski in de Giro d’Italia de lastige etappe naar Sestola achter zijn naam.

About @SupermanlopezN after @lavuelta retirement : our sources confirmed that leaving @Movistar_Team and join again Astana (lead by Vinokourov) from 2022 is a concrete option for the colombian @Gazzetta_it @cycling_podcast — Ciro Scognamiglio (@cirogazzetta) September 8, 2021

Info @Gazzetta_it – mercato @JoeDombro – stage winner this year at @giroditalia – ends his contract with @TeamEmiratesUAE at the end of the season @AstanaPremTech is interested to sign him for 2022 — Ciro Scognamiglio (@cirogazzetta) September 8, 2021