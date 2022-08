Mountainbikester Ronja Eibl breekt spaakbeen bij val op training

Ronja Eibl zal dit mountainbikeseizoen niet meer in actie komen. De 22-jarige Duitse van Alpecin-Deceuninck kwam tijdens een trainingstochtje op haar mountainbike ten val en heeft haar linkerspaakbeen gebroken.

“Ik heb de radius (ander woord voor spaakbeen, red.) van mijn linkerarm gebroken. Ik heb nu een plaat over de hele lengte en een kleinere plaat net achter mijn pols. Ik heb nu ongeveer zes weken herstel voor de boeg, dus ik zal dit jaar niet meer in actie komen”, laat Eibl weten via haar ploeg Alpecin-Deceunink.

De 22-jarige Eibl staat te boek als een zeer talentvolle mountainbikester. De jonge Duitse won enkele jaren geleden als belofte de wereldbekerwedstrijden in Vallnord, Les Gets en Val di Sole en eindigde bovenaan in het eindklassement van de Wereldbeker U23. Ook werd ze twee keer Duits U23-kampioene op de mountainbike en was ze in 2021 goed voor brons op het EK voor beloften. Ze nam vorig jaar ook deel aan de Olympische Spelen van Tokio.

Eibl is in de wintermaanden ook af en toe te zien in het veld en werkt haar wegstrijden af voor de wegformatie van de gebroeders Philip en Christoph Roodhooft, Plantur-Pura. Ze reed dit jaar met Strade Bianche welgeteld één wegkoers.