Mountainbikester Jolanda Neff breekt hand tijdens wereldbeker Leogang

Jolanda Neff heeft een handbreuk opgelopen bij een val tijdens de wereldbeker mountainbike in Leogang. Desondanks wist de Zwitserse, die deel uitmaakt van de olympische ploeg voor Tokio, de wedstrijd uit te rijden en als vierde over de streep te komen. Het is nog niet duidelijk wat voor gevolgen haar blessure heeft voor haar programma.

“Het lijkt erop dat ik mijn hand heb gebroken, maar naar omstandigheden gaat het goed met me”, liet Neff in een videoboodschap op Instagram weten. “Ik kwam vrij hard ten val, wat niet op tv te zien was. Toch kon ik verder rijden en nog vierde worden, al voelden mijn benen eigenlijk beter. Al met al ben ik tevreden met mijn wedstrijd.”

Wat de gevolgen van haar val voor haar programma zijn, is nog niet bekend. De 28-jarige renster maakt samen met Sina Frei en Linda Indergand deel uit van de Zwitserse damesselectie voor de olympische mountainbikewedstrijd in Tokio. Die staat voor dinsdag 27 juli op de agenda. Daarvoor staat nog de wereldbeker in Les Gets (2-4 juli) gepland.