Mountainbikester Anne Terpstra tweede bij short track Wereldbeker Leogang

Anne Terpstra is vrijdag als tweede geëindigd bij de short track-wedstrijd tijdens de Wereldbeker mountainbike in Leogang. De Nederlandse moest na zeven rondes op het Oostenrijkse parcours alleen de Française Loana Lecomte voor haar laten.

De 31-jarige Terpstra, uitkomend voor Ghost Factory Racing, kwam na een race van ruim 21 minuten uiteindelijk negen seconden tekort op Lecomte. Tien seconden achter haar wist de Deense Caroline Bohé derde te worden.

Anne Tauber, de andere Nederlandse wereldtopper in het mountainbiken, haalde de finish niet van de short track. Zij gaf in de tweede ronde op. De derde Nederlandse deelneemster, Lotte Koopmans, werd zestiende.

Anne Terpstra na haar uitstekende sprintrace 🥈

'Rustig aan begonnen… en als de rest moe is kan je blijkbaar je move maken!' 😅

Jens Schuermans vijfde bij mannen

Bij de mannen ging Mathias Flückiger met de zege aan de haal in Leogang. De Zwitser kwam na acht rondes solo over de finish, met elf seconden voorsprong op de Roemeen Vlad Dascalu. De derde plaats was voor Vital Albin, een landgenoot van Flückiger. De vijfde plaats van de Belg Jens Schuermans is ook zeker het benoemen waard. Hij gaf 25 seconden toe op de winnaar.

Zondag staan de cross country-wedstrijden op het programma in Oostenrijk. ’s Ochtends staan de beloftenraces gepland, vanaf 12.20 uur is het de beurt aan de elite vrouwen en de elite mannen.