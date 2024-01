zondag 28 januari 2024 om 18:41

Motard schiet weg op en zorgt voor gevaarlijke situatie in Challenge Mallorca

Een motard heeft in de slotmanche van de Challenge Mallorca voor een gevaarlijke situatie gezorgd. Op ruim 50 kilometer van de finish in de Trofeo Palma dook de motorrijder van de organisatie plotseling de weg op, precies op het moment dat het peloton aan kwam rijden. Een valpartij kon net worden voorkomen.

De motard in kwestie had zich aan de kant van de weg gezet om even later weer in de pikken in de karavaan, op 55 kilometer van de meet. Als de kopgroep al ruim een minuut gepasseerd is, wil de motorrijder weer de weg op, maar uitgerekend dan rijdt het peloton daar. Renners van Intermarché-Wanty, Tudor en Movistar weten nog net op tijd uit te wijken, waarna de motard zijn weg vervolgt en het peloton achter zich laat.

Uiteindelijk ging de overwinning in de Trofeo Palma naar sprinter Gerben Thijssen.