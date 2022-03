Mørkøv loodst Cavendish naar winst: “Sprinttrein Jakobsen is een solide basis”

Mark Cavendish heeft de sprinttrein en de lead-out van Michael Mørkøv bedankt na zijn overwinning in Milaan-Turijn. De ervaren Brit werd uitstekend afgezet in de laatste rechte lijn, waarna hij Nacer Bouhanni en Alexander Kristoff wist voor te blijven. “Ik ben echt heel blij” jubelde hij.

“Ik rijd nu ook weer samen met Michael Mørkøv en dan zit je altijd goed. In een eendagskoers heb je als sprinterstrein ook maar één kans en die moet raak zijn”, vertelt Cavendish.

In Tirreno-Adriatico had de Brit een andere sprinttrein en daar kwam hij er niet aan te pas. Mørkøv was op datzelfde moment met Fabio Jakobsen in Parijs-Nice. “Deze trein rijdt meestal met Fabio dit jaar, maar het is wel een solide basis voor mij. En je ziet het… Dit is ongelooflijk. Het is mijn eerste keer in Milaan-Turijn, en ik ben echt zo blij.”

Milaan-San Remo

Dat de Italiaanse eendagskoers sinds dit jaar voor sprinters is gemaakt, ter voorbereiding op Milaan-San Remo komend weekend, is in het voordeel van Cavendish. “Het maakt voor mij niet uit welke koers ik win”, lacht hij. “Maar Milaan-San Remo heb ik al gewonnen en nu dus ook Milaan-Turijn. Deze koers was normaal heuvelachtig, dus dat ik mijn naam nu tussen die klimmers zie staan is best wel speciaal.”

Op de erelijst van Milaan-Turijn is Cav de opvolger van Primož Roglič, die vorig jaar een editie met aankomst op de Superga-klim wist te winnen.