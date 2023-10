woensdag 4 oktober 2023 om 16:42

Mørkøv herenigd met Cavendish bij Astana: “Samen op jacht naar nieuwe zeges”

Dat noem je dan: de kogel is door de kerk. De transfer naar Michael Mørkøv naar Astana Qazaqstan hing al in de lucht en is nu ook officieel bevestigd, op de dag dat ook Mark Cavendish bekendmaakte nog een jaar door te gaan. De 38-jarige Deen zal opnieuw de lead-out vormen voor Cav. “Ik ben blij om herenigd te worden, om samen op jacht te gaan naar nieuwe zeges voor hem”, zegt Mørkøv.

Mørkøv reed bij de ploeg-Lefefvere al enkele jaren samen met Cavendish. Als duo wisten zij er in 2021 voor te zorgen dat de Brit het recordaantal ritzeges in de Tour de France van Eddy Merckx (34 ritzeges) evenaarde. Volgend jaar hoopt Cavendish zijn 35ste overwinning te pakken in de Tour.

“Dit is het juiste moment voor mij om hier te tekenen”, vindt Mørkøv. “Naast de hulp voor Mark Cavendish zijn volgend jaar ook de Olympische Spelen. Ik heb grote ambities om opnieuw te strijden voor het goud op de koppelkoers. De ploeg wil mij steunen in die droom en ik ben ze daar heel dankbaar voor.”

Ploegbaas Alexander Vinokourov noemt Mørkøv een echte professional. “We kennen hem als een van de beste lead-outs in het peloton. Zijn ervaring en zijn visie zijn onbetaalbaar”, aldus de Kazach. “Dit type renner is precies wat onze ploeg nodig heeft om de de sprinttrein op de bouwen. Daarin gaan wij ervaring combineren met jongeren.”

Ook de komst van de Griekse trainer Vasilis Anastopoulos is nu rond. Hij wordt Head of Performance bij Astana Qazaqstan. Anastopoulos was jarenlang trainer bij Soudal Quick-Step en ook de trainer van Cavendish in zijn laatste, succesvolle jaren onder Patrick Lefevere.