woensdag 4 oktober 2023 om 09:10

Astana Qazaqstan bevestigt: Mark Cavendish gaat nog een jaar door

‘It’s not over yet’. Met dit veelzeggende zinnetje kondigt Astana Qazaqstan vandaag aan dat Mark Cavendish toch nog een jaar zal doorgaan als beroepswielrenner. De 38-jarige Brit wilde na dit jaar eigenlijk afscheid nemen, maar na zijn val en opgave in de Tour de France zijn de plannen gewijzigd.

Dat Cavendish er nog een jaar aan vastplakt, is geen verrassing. In de weken na zijn Tourcrash werd er al druk gespeculeerd over zijn toekomst. Zo gaf Tuttobiciweb in juli aan dat Cavendish dichtbij een contractverlenging zou zijn met zijn huidige werkgever Astana Qazaqstan. Enkele maanden later kwam La Gazzetta dello Sport met dezelfde informatie en nu is de kogel ook echt door de kerk.

Cavendish kondigde eind mei zijn afscheid aan tijdens de Giro d’Italia. Niet lang daarna won hij de slotrit in die ronde en vervolgens ging hij van start in de Tour de France. Daar behaalde Cav meerdere ereplaatsen, waaronder een tweede plek in Bordeaux. In etappe acht ging hij echter hard onderuit en brak hij zijn sleutelbeen.

De droom om zijn 35ste ritzege in de Tour te behalen en alleen-recordhouder te worden wat het aantal etappezeges betreft, leek daarmee in duigen te vallen, maar Cavendish zet in 2024 dus nog één keer alles op de Ronde van Frankrijk, in de hoop het record van Eddy Merckx alsnog te verbreken.

Hereniging met Mørkøv?

Cavendish lijkt volgend jaar, in zijn jacht op een 35ste Tourritzege, weer te kunnen rekenen op de lead out-kunsten van Michael Mørkøv. De 38-jarige Deen zal volgend jaar niet meer uitkomen voor Soudal Quick-Step. De sprintaantrekker wil nog niet zeggen waar zijn toekomst dan wél ligt, maar volgens de Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport is de ervaren Mørkøv op weg naar Astana Qazaqstan. Cavendish en Mørkøv waren in de Tour van 2021 nog een zeer succesvol sprintduo.