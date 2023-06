Mørkøv en Soudal Quick-Step uit elkaar? “Weet niet of het nog de juiste plek is”

Is Michael Mørkøv bezig aan zijn laatste maanden als renner van Soudal Quick-Step? De 38-jarige Deen heeft een aflopend contract, is in gesprek met teammanager Patrick Lefevere, maar heeft ook andere aanbiedingen op zak. “Ik weet niet of Soudal Quick-Step nog de juiste ploeg is voor mij”, laat hij weten aan EkstraBladet.

Mørkøv komt al sinds 2018 uit voor de Belgische formatie en is als sprintaantrekker/laatste man een zeer belangrijke pion, maar Soudal Quick-Step is de laatste jaren bezig met een transformatie. De ploeg stond altijd bekend om zijn klassieker- en sprinterskern, maar richt zich de laatste jaren – met Remco Evenepoel als grote man – steeds meer op het rondewerk. Dat ziet ook Mørkøv. Zo is Fabio Jakobsen, een van de sprinters binnen de ploeg, op weg naar Team dsm-firmenich.

“Het lijkt me duidelijk dat Soudal-Quick Step als team aan het veranderen is”, klinkt het in gesprek met EkstraBladet. “Het is door de jaren heen altijd een ploeg geweest voor de klassiekers en de sprints, maar de formatie wil nu een ploeg om Remco Evenepoel heen bouwen. Dat is niet meer dan normaal. Maar als dit gevolgen heeft voor de sprintkern, weet ik niet zeker of dit nog de juiste plek is.”

Op weg naar Uno-X?

Lead out-man Mørkøv zit in de herfst van zijn carrière, maar de Deen is niet van plan om zijn fiets al aan de wilgen te hangen. “Ik denk dat ik nog een paar goede jaren in me heb. Ik heb nog geen contract voor volgend jaar en dus is de komende Tour erg belangrijk voor mijn toekomst. Ik ben nog wel aan het onderhandelen met Lefevere, maar ook met andere ploegen. Ik kan bevestigen dat Uno-X een zeer interessante optie is.”