Moolman-Pasio zegeviert op virtuele Mont Ventoux

Ashleigh Moolman-Pasio heeft op de flanken van de virtuele Mont Ventoux de vijfde etappe in de Virtual Tour de France gewonnen. De Zuid-Afrikaanse klimster vocht op de beklimming een duel uit met de 19-jarige Sarah Gigante, die zij in haar voordeel besliste.

De Mont Ventoux nodigde enkele rensters al vroeg uit om een aanval te plaatsen. Brodie Chapman ging met nog 12 kilometer te gaan, maar zij werd enkele kilometers later alweer overvleugeld. Eerst door Dani Christmas, daarna door het kleine pelotonnetje dat nog was overgebleven.

Christmas (Lotto Soudal Ladies) hield het iets langer vol dan Chapman en reed zelfs een voorsprong van bijna een halve minuut bij elkaar. Maar toen de Ventoux echt steil werd, ging de Britse eraan voor de moeite.

Een kleine wapenstilstand volgde, totdat Gigante haar aanval plaatste in de laatste vijf kilometer. Moolman-Pasio twijfelde niet om de jeugdige renster van TIBCO-SVB te volgen, waarna duidelijk werd dat een van de twee aan het langste eind zou trekken.

Moolman-Pasio mocht na een aanval uiteindelijk het zegegebaar maken, maar ook in het kamp van Gigante moet de vreugde groot zijn geweest. Gigante haalde met haar tweede plaats namelijk een sloot punten binnen voor TIBCO-SVB, dat met een ruime voorsprong zondag aan de slotetappe begint.

The Queen has been crowned! 🙌👸 Watt a ride by 🇿🇦 Champ, @ashleighcycling to take the win in Stage 5 of the Virtual @LeTour on #MandelaDay. 🎉 Here is today’s podium:

🥇 @ashleighcycling

🥈 @SarahGigante

🥉 @LollyIsLauren pic.twitter.com/UzDcc25Pzl

— Zwift (@GoZwift) July 18, 2020