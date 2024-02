woensdag 7 februari 2024 om 11:24

Montferland doet toch nog laatste poging om EK veldrijden 2026 binnen te halen

Krijgen we in 2026 dan toch een EK veldrijden in Montferland? Op aandringen van de Montferlandse gemeenteraad wordt alsnog geprobeerd om het veldritevenement naar de regio te halen, zo meldt Omroep Gelderland.

Vorig jaar besloot de gemeente nog een streep te zetten door het voornemen, ondanks dat ze het beste bid in handen hadden. De reden? Vanwege de negatieve ervaring met het NK wielrennen in 2017. Het organiseren van het Nederlands kampioenschap viel toen meer dan vier ton duurder uit dan begroot, mede door een tekort aan verkeersregelaars.

Motie

Montferland lag naar verluidt op pole position om het EK veldrijden in 2026 te organiseren, maar het college besloot de stekker uit het project te trekken. Althans, daar leek het toch op. Tot nu toe hadden raadsleden zich echter nog niet over de situatie uitgesproken. Met een motie wordt Montferland nu alsnog opgeroepen om zich hard te maken om het EK in 2026 naar de gemeente halen.

De raadsleden van Montferland zijn wel degelijk erg enthousiast over de kansen. “Ik zie Poelleke (Mathieu van der Poel, red.) en Van Aert al door de Montferlandse bossen struinen”, aldus John Teunissen van Eén Montferland. “Het is een uitstekend moment om exposure te geven voor ons toerisme”, vult het Zeddamse raadslid Jurge Menting van het CDA aan. Montferland organiseerde in het verleden al het WK veldrijden van 2006, in Zeddam.