Mont Ventoux Dénivelé Challenge krijgt vrouweneditie

De Mont Ventoux Dénivelé Challenge krijgt in 2022 een vrouweneditie. Dat maakte de organisatie van de Franse eendagskoers bekend.

De Mont Ventoux Dénivelé Challenge zag twee jaar geleden het levenslicht. Na een wedstrijd over 185 kilometer, met onderweg de Col des Aires en de Col de l’Homme Mort, greep Jesús Herrada op de Mont Ventoux met een indrukwekkende demarrage de winst. In 2020 was Aleksandr Vlasov de beste klimmer op de kale berg. De organisatie heeft nieuwe plannen voor de toekomst, waar ook de toevoeging van een vrouwenkoers in is opgenomen. Die vindt in 2022 voor de eerste keer plaats, parallel aan de mannenkoers.

Ook in 2016 reden de vrouwen de Mont Ventoux omhoog. Op de Reus van de Provence lag toen de aankomst van de derde etappe van de Tour de l’Ardèche. Na 95 kilometer, over onder andere ook de Col de Murs en de Côte de Blauvac, kwam Anna Kiesenhofer als eerste over de streep.

UCI ProSeries

Daarnaast wil de organisatie met de mannenwedstrijd volgend seizoen deel uitmaken van de UCI ProSeries. Tot op heden is de koers steeds ingeschaald in de eerste categorie. Daarbij krijgt zij de steun van de hoofdsponsor, de financiële dienstverlener CIC. Die heeft haar verbintenis met het evenement tot en met 2023 verlengd.

De Mont Ventoux Dénivelé Challenge wordt dit jaar op dinsdag 8 juni gehouden. Vanuit de start in Vaison-la-Romaine gaat de koers over de Col de la Madeleine (niet te verwarren met de bekende col uit de Tour), de Col de la Gabelle en de Rocher du Cyre via Sault naar de Mont Ventoux. Als de renners eenmaal de top hebben bereikt, dalen ze af naar Malaucène om vervolgens de kale berg nog eens omhoog te fietsen vanuit Bédoin. De wedstrijd is 155 kilometer lang. Ongeveer 4500 hoogtemeters moeten worden overbrugd.